Про нововведення повідомив державний фонд Caisse d'Allocations Familiales, який відповідає за соціальні виплати.

Що змінилося?

Головне нововведення – скорочення періоду отримання доплат на дітей. Якщо раніше додаткові виплати нараховувалися для дітей віком від 14 до 20 років, то тепер фактично вони зберігаються лише з 18 років. Зміни стосуються сімей із щонайменше двома дітьми, у яких дитині виповнилося 14 років після 1 березня 2026 року.

Розмір допомоги залежить від доходів родини та може становити 18,88, 37,77 або 75,53 євро на місяць. У французькому фонді наголошують, що це загальне оновлення системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей, а не лише українців.



У Франції переглянули допомогу для українців

Що це означає для українців?

Українці зі статусом тимчасового захисту й надалі можуть отримувати допомогу, але лише за умови відповідності критеріям:

рівень доходу,

склад сім'ї,

офіційне проживання,

зайнятість.

Водночас через зміну вікових меж частина родин може втратити доплати раніше, ніж це було раніше.

