Про нововведення повідомив державний фонд Caisse d'Allocations Familiales, який відповідає за соціальні виплати.
Що змінилося?
Головне нововведення – скорочення періоду отримання доплат на дітей. Якщо раніше додаткові виплати нараховувалися для дітей віком від 14 до 20 років, то тепер фактично вони зберігаються лише з 18 років. Зміни стосуються сімей із щонайменше двома дітьми, у яких дитині виповнилося 14 років після 1 березня 2026 року.
Розмір допомоги залежить від доходів родини та може становити 18,88, 37,77 або 75,53 євро на місяць. У французькому фонді наголошують, що це загальне оновлення системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей, а не лише українців.
Що це означає для українців?
Українці зі статусом тимчасового захисту й надалі можуть отримувати допомогу, але лише за умови відповідності критеріям:
- рівень доходу,
- склад сім'ї,
- офіційне проживання,
- зайнятість.
Водночас через зміну вікових меж частина родин може втратити доплати раніше, ніж це було раніше.
Що відбувається з виплатами для українців в ЄС?
- Франція не єдина країна, яка переглядає соціальні виплати. Як пише Relocate, раніше в Німеччині також посилили правила надання допомоги: виплати можуть скорочувати або скасовувати тим, хто відмовляється від роботи чи не виконує вимоги центрів зайнятості.
- А українцям у Польщі потрібно подати заяву на виплати за програмою "Родина 800+" до кінця квітня, щоб уникнути затримок. Ця програма передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину незалежно від доходів родини.