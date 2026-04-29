О нововведениях сообщил государственный фонд Caisse d'Allocations Familiales, отвечающий за социальные выплаты.
Смотрите также Через неделю придется платить больше: что меняется для беженцев в Канаде
Что изменилось?
Главное нововведение– сокращение периода получения доплат на детей. Если ранее дополнительные выплаты начислялись для детей от 14 до 20 лет, то теперь фактически они сохраняются только с 18 лет. Изменения касаются семей с по меньшей мере двумя детьми, у которых ребенку исполнилось 14 лет с 1 марта 2026 года.
Размер пособия зависит от доходов семьи и может составлять 18, 88, 37, 77 или 75, 53 евро в месяц. Во французском фонде отмечают, что это общее обновление системы социальной поддержки, которое касается всех семей, а не только украинцев.
Во Франції переглянули допомогу для українців
Что это значит для украинцев?
Украинцы со статусом временной защиты и дальше могут получать помощь, но только при условии соответствия критериям:
- уровень дохода,
- состав семьи,
- официальное проживание,
- занятость.
В то же время из-за изменения возрастных границ часть семей может потерять доплаты раньше, чем это было раньше.
Что происходит с выплатами для украинцев в ЕС?
- Франция не единственная страна, пересматривающая социальные выплаты. Как пишет Relocate, ранее в Германии также ужесточили правила оказания помощи: выплаты могут сокращать или отменять тем, кто отказывается от работы или выполняет требования центров занятости.
- А украинцам в Польше нужно подать заявление на выплаты по программе "Семья 800+" до конца апреля, чтобы избежать задержек. Эта программа предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых за каждого ребенка независимо от доходов семьи.