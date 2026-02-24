В каких странах ЕС находится больше всего украинцев?

Украинцы в Европейском Союзе интегрировались в местную экономическую жизнь и вносят вклад в развитие благосостояния стран, которые их приняли. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Еще до полномасштабной войны Европейский Союз был популярным направлением для украинской трудовой миграции. Как известно из данных Eurostat, разрешения на проживание в Европейском Союзе по состоянию на конец 2021 года имели 1,57 миллиона граждан Украины, среди которых 1,2 миллиона – на срок не менее 12 месяцев.

С 2022 года миграция усилилась, учитывая соображения безопасности, поэтому 5 – 7 миллионов украинцев выехали из-за войны. В основном – в Польшу, Чехию и Германию. Сейчас на рынке труда этих стран украинцы закрывают кадровые потребности в различных отраслях.

Василий Воскобойник Председатель ОО "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют между собой Украина, Польша, Чехия и Германия. С одной стороны, это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов. Потому что когда закончится война и начнется восстановление, я уверен, сюда будут заходить деньги, технологии, завозить оборудование, встанет вопрос: кто это все освоит.

Сейчас в Польше проживают около 1,5 миллиона украинцев, в Германии – 1 миллион 150 тысяч, а в Чехии – около 600 тысяч граждан Украины. Часть беженцев и мигрантов предыдущих лет работает на экономики этих стран:

в Польше – около 900 тысяч украинцев ;

; в Чехии – 390 тысяч украинцев ;

; в Германии – 295 тысяч украинцев.

По приведенным экспертом Василием Воскобойником данным, вклад граждан Украины в экономику этих стран в 2024 году был следующим:

Польша – 2,7% ВВП;

Чехия – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германия – 0,6 – 0,7% ВВП.

Где украинцы чаще всего работают?

В Польше украинцы трудоустроились в сегменты экономики, где годами не хватало рабочих рук. Как рассказал эксперт Василий Воскобойник, в промышленности и переработке заняты 22 – 25% мигрантов из Украины, в сфере транспорта и логистики – 12%. В гостинично-ресторанном бизнесе работают 14% украинцев, а на строительстве – 13%.

В Германии количество привлеченных к рынку труда сравнительно меньше, чем в Польше. Это связано с необходимостью знания языка для работы, ориентацией на социальные выплаты и значительным количеством среди беженцев женщин с детьми и старшими родственниками, нуждающихся в уходе. Несмотря на это около четверти прибывших в Германию украинцев работают и стремятся улучшать свое положение как специалистов.

Украинцы выбирают для себя работу в сфере ухода за пожилыми людьми, ведь 22% населения страны находится в возрасте от 65+. Также это логистика, промышленность. Пытаются заходить в медицину, но это очень трудно. Это связано с тем, что нужно знать немецкий язык на уровне С1 плюс профессиональный. Еще нужно нострифицировать свои дипломы, чтобы подтвердить знания, сдать экзамены, некоторое время работать на немного более низком уровне, чем в Украине,

– говорит Василий Воскобойник.

В медицине Германии есть постоянный спрос на специалистов, добавляет эксперт. И хотя преодолевать трудности с входом в сферу готовы не все, часть украинских медиков это делает.

Заметьте! Также украинцы находят себя в отраслях высоких технологий в Германии, в частности – IT и инженерии.

Как отмечает эксперт, за украинских работников готова конкурировать Чехия, ведь ее экономика нуждается в рабочей силе.

"Поскольку в Чехии развито автомобилестроение, понятно, там украинцы работают. А в целом, как и в Польше, – это строительство, логистика, сфера услуг. Опять же, заходят в том числе и в отрасль здравоохранения. Но нужно понимать, что Чехия – относительно небольшая страна с 11-миллионным населением и одним из самых низких уровней безработицы, около 3%. О чем это говорит? Это фактически говорит о нехватке рабочих рук в этой стране", – говорит Василий Воскобойник.

Интересно! Минимальные зарплаты в приведенных странах значительно превышают украинскую, которая составляет около 170 евро. В Германии это около 2,3 тысячи евро, в Польше – 1,1 тысячи евро, в Чехии – примерно 900 евро.

Благодаря украинской миграции европейские страны получают возможность также уменьшать давление на свои пенсионные фонды, которые теряют поступления из-за старения и сокращения численности трудоспособного населения.

