По оценкам экспертов, благодаря этому вклад украинцев в бюджеты стран ЕС достигает десятков миллиардов евро. Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

Смотрите также Европа закручивает гайки: Нидерланды резко увеличили количество отказов беженцам

Кто больше всего почувствовал эффект?

Первый большой экономический эффект от украинской миграции почувствовала соседняя Польша. Благодаря упрощенной системе трудоустройства украинцы заняли важную долю рынка труда:

около 5% всех занятых в экономике;

66% всех легально трудоустроенных иностранцев в стране.

Больше всего украинцы работают в:

промышленности и переработке (22 – 25%),

транспорте и логистике (12%),

гостинично-ресторанном бизнесе (14%),

строительстве (13%).



ЕС заработал на украинцах десятки миллиардов евро / Фото Unsplash

По итогам 2024 года украинские работники добавили в бюджет Польши около 99 миллиардов злотых, что составляет примерно 2,7% ВВП страны – почти равноценно расходам государства на оборону.

На каждый злотый социальных выплат, что приходился на украинцев, польский бюджет получил около 5 злотых поступлений,

– пояснил Воскобойник.

Интересно! Как отмечает Inkorr, по состоянию на 31 июля 2025 года в Польше трудоустроено около 741 000 граждан Украины – это примерно львиная доля всех иностранных работников, работающих легально в Польше. Таким образом украинцы составляют наибольшую группу среди трудовых мигрантов в стране, и их количество выросло по сравнению с предыдущим годом.

Почему украинцы – это спасение для Европы?

Европейские страны сталкиваются со старением населения: количество пенсионеров превышает количество молодых работников. Украинцы, преимущественно в возрасте до 50 лет, стали важным фактором поддержания экономической стабильности.

Есть спрос не на украинцев как таковых, а на рабочую силу. Они готовы работать и быстро интегрироваться,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, миграция после 2022 года уже перестала быть лишь гуманитарным явлением – она стала масштабным экономическим фактором, а ее эффект измеряется не процентами, а миллиардами евро.

Ранее мы писали, что Ирландия автоматически продлила иммиграционные разрешения для украинских беженцев до 4 марта 2027 года, обеспечивая им правовую определенность.