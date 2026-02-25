Больше об этом рассказало издание In Poland. Для большинства украинцев со статусом UKR медицинские услуги будут доступны только после уплаты взносов на медицинское страхование.

Смотрите также Польша, Чехия или Германия: где сейчас работает больше всего украинцев

Кто и в дальнейшем сможет получать медицинские услуги бесплатно?

При этом бесплатная медицина останется доступной только для отдельных категорий граждан:

совершеннолетние украинцы, которые пострадали от пыток или изнасилования;

дети и подростки;

беременные женщины;

женщины после родов;

лица, проживающие в коллективных учреждениях размещения.

Вместе с этим, ряд бесплатных медицинских услуг будет отменен. В частности, отныне без страховки нельзя будет получить лечение бесплодия или удаления катаракты.

У Национальном фонде здравоохранения (NFZ) отметили, что полный спектр услуг доступен только при наличии обязательного или добровольного медицинского страхования.



Польша резко ограничила бесплатную медицину для украинцев / Фото Africa Images

Какие правила действовали раньше?

Ранее, после начала войны в Украине, Польша приняла специальный закон, который позволял украинским беженцам получать легальное проживание и медицинскую помощь без страхования. Однако в течение последних месяцев доступ постепенно ограничивался: 30 сентября 2025 года совершеннолетние украинцы без страховки потеряли право на возмещение расходов на лекарства и стоматологию.

Несмотря на это, они все еще могли пользоваться первичной и специализированной амбулаторной помощью, а также стационарным лечением. С 5 марта эти льготы для большинства потеряют силу.

Как изменились правила захвата для украинцев в Польше?