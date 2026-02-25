Больше об этом рассказало издание In Poland. Для большинства украинцев со статусом UKR медицинские услуги будут доступны только после уплаты взносов на медицинское страхование.
Смотрите также Польша, Чехия или Германия: где сейчас работает больше всего украинцев
Кто и в дальнейшем сможет получать медицинские услуги бесплатно?
При этом бесплатная медицина останется доступной только для отдельных категорий граждан:
- совершеннолетние украинцы, которые пострадали от пыток или изнасилования;
- дети и подростки;
- беременные женщины;
- женщины после родов;
- лица, проживающие в коллективных учреждениях размещения.
Вместе с этим, ряд бесплатных медицинских услуг будет отменен. В частности, отныне без страховки нельзя будет получить лечение бесплодия или удаления катаракты.
У Национальном фонде здравоохранения (NFZ) отметили, что полный спектр услуг доступен только при наличии обязательного или добровольного медицинского страхования.
Польша резко ограничила бесплатную медицину для украинцев / Фото Africa Images
Какие правила действовали раньше?
Ранее, после начала войны в Украине, Польша приняла специальный закон, который позволял украинским беженцам получать легальное проживание и медицинскую помощь без страхования. Однако в течение последних месяцев доступ постепенно ограничивался: 30 сентября 2025 года совершеннолетние украинцы без страховки потеряли право на возмещение расходов на лекарства и стоматологию.
Несмотря на это, они все еще могли пользоваться первичной и специализированной амбулаторной помощью, а также стационарным лечением. С 5 марта эти льготы для большинства потеряют силу.
Как изменились правила захвата для украинцев в Польше?
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который продлевает срок легального пребывания украинцев в стране, но постепенно ликвидируя специальный правовой режим. Новый закон требует получить номер PESEL в течение 30 дней после въезда.