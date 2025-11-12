Українка, що живе в Іспанії, поділилася, що вона хотіла б знати кілька речей перед переїздом до країни – адже звикнути до них дуже непросто. Окрім того, для деяких людей вони можуть стати причиною не їхати до Іспанії взагалі, повідомляє 24 Канал з посиланням на yana.launova.

Що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Перше, що точно потрібно знати перед переїздом – це стиль водіння іспанців.

Якщо ви їздите за кермом, то будьте готові до того, що тут усі їздять погано. Мене це бісило деякий час, тому що я складала на права в Польщі. Якщо хтось там здавав, то знаєте, що там дуже важко, там потрібно знати усі правила. Але в Іспанії цього ніхто не дотримується, – поділилася українка.

Дуже часто іспанці не слідкують за швидкістю на дорозі, і через це утворюються затори, також дуже часто іспанці неправильно паркуються прямо на дорозі. Тож потрібно витратити чимало часу, аби звикнути до місцевого стилю водіння.

Другий момент, на який часто не зважають українці перед переїздом до Іспанії – це податки. Тим, хто планує відкривати в Іспанії бізнес, потрібно знати, що податки в країні можуть бути досить високими. Податки залежать від діяльності, та в середньому, за словами українки, вони сягають 20% за умови, що дохід не перевищує 50 000 євро на рік. А ось якщо дохід більший – платити вже потрібно 40% податку.

Ще одна незвична для україни річ – це місцева медицина. Вона радить оформлювати приватне медичне страхування, адже у державного лікаря на прийом можна чекати по пів року чи навіть довше.

Також варто бути готовими до того, що добре знають англійську люди лише у великих туристичних містах. А ось якщо жити у невеликому місті, тоді без знання іспанської буде вже дуже непросто.

Але якщо ви плануєте переїжджати сюди надовго, то реально потрібно вчити мову. Тому що якщо ви плануєте кудись ходити, типу медзакладів, дитина ваша піде у школу, там будуть вчити іспанську і буде важко, – додала українка.

