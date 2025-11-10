Українка, що живе в Іспанії вже не один рік, все ще не може звикнути до деяких особливостей менталітету Іспанії та звичок людей, що тут живуть, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які дивні звички є в іспанців?
Перше, що помітила українка – це те, що чимало іспанців гризуть нігті.
Це можна помітити просто в громадському транспорті – просто подивитися на людей. Вони постійно це роблять, коли у щось "залипають" – наприклад на світлофорі,
– поділилася українка.
І навіть знайомі українці іспанці погоджуються, що це досить велика і поширена проблема.
Друга незвична річ – це відсутність в іспанців поваги до особистого простору інших людей – зокрема, у черзі вони можуть стояти впритул одне до одного, і для українки це дуже некомфортно.
Також незвичним для блогерки є те, що іспанці часто дуже відверто одягаються – і особливо влітку, коли спекотно.
Кожен одягається так, як їм комфортно. І мені дуже подобається, коли я бачу, як люди сміливо виражають себе в одязі і не бояться засудження, – додала дівчина.
Інша відмінність від України в Іспанії полягає в тому, що діти там дуже часто падають на підлогу в магазинах, можуть облизувати брудні іграшки, і батьки ставляться до цього зовсім спокійно. Дуже часто іспанці приїздять до барів вночі з дітьми та дозволяють їм повзати по підлозі прямо там.
І ще одна "дика" річ, що якої українка не може звикнути – іспанці не миють фрукти та овочі з магазину, а можуть одразу їх їсти чи нарізати.
