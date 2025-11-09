Українка, що побувала у Лісабоні, переконана, що Португалія – це далеко не найкраща країна для життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на mrs.faustova.
Які мінуси є в Португалії?
Попри те, що, на перший погляд, Португалія видається ідеальною для життя – там низькі податки, більшість людей знають англійську, а також можна отримати громадянство після всього 5 років життя у країні – для українки там знайшлося й чимало мінусів.
Подорожувати Португалією мені подобається, а ось для життя… Не для того я їхала з Німеччини, щоб дивитися на постійні дощі,
– поділилася блогерка.
Для неї першим мінусом Португалії є погода. Окрім частих опадів, не тішить і зимова волога погода. А через близькість до океану у приміщеннях в холодну пору року також дуже холодно та постійно з'являється пліснява.
Українка розповіла про мінуси Португалії: дивіться відео
Централізоване опалення у Португалії також не поширене, і чимало місцевих обігрівають свої квартири та будинки "дуйчиками" – а це призводить до дуже високих рахунків за електроенергію. Ще один значний мінус – це висока вартість на оренду житла. Квартира у Португалії обійдеться навтіь дорожче, ніж в Іспанії.
Новобудов значно менше, і все дорожче. Я була здивована, бо в Португалії нижча зарплатня,
– додала дівчина.
Окрім того, навіть у великих містах у Португалії чимало старих будинків, що "ледь-ледь не розвалюються" – і виглядають вони, за словами українки, дуже негарно. Натомість Іспанія видається їй більш "причесаною".
