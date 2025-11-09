Украинка, побывавшая в Лиссабоне, убеждена, что Португалия – это далеко не лучшая страна для жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на mrs.faustova.

Интересно "Задумаетесь, стоит ли сюда переезжать": три самых больших минуса Австрии от украинки

Какие минусы есть в Португалии?

Несмотря на то, что, на первый взгляд, Португалия кажется идеальной для жизни – там низкие налоги, большинство людей знают английский, а также можно получить гражданство после всего 5 лет жизни в стране – для украинки там нашлось и немало минусов.

Путешествовать по Португалии мне нравится, а вот для жизни... Не для того я ехала из Германии, чтобы смотреть на постоянные дожди,

– поделилась блогерша.

Для нее первым минусом Португалии является погода. Кроме частых осадков, не радует и зимняя влажная погода. А из-за близости к океану в помещениях в холодное время года также очень холодно и постоянно появляется плесень.

Украинка рассказала о минусах Португалии: смотрите видео

Централизованное отопление в Португалии также не распространено, и многие местные обогревают свои квартиры и дома "дуйчиками" – а это приводит к очень высоким счетам за электроэнергию. Еще один значительный минус – это высокая стоимость на аренду жилья. Квартира в Португалии обойдется навтиь дороже, чем в Испании.

Новостроек значительно меньше, и все дороже. Я была удивлена, потому что в Португалии ниже зарплата,

– добавила девушка.

Кроме того, даже в крупных городах в Португалии немало старых домов, что "едва не разваливаются" – и выглядят они, по словам украинки, очень некрасиво. Зато Испания кажется ей более "причесанной".

Что еще нужно знать об украинцах за рубежом?