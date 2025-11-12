Украинка, живущая в Испании, поделилась, что она хотела бы знать несколько вещей перед переездом в страну – ведь привыкнуть к ним очень непросто. Кроме того, для некоторых людей они могут стать причиной не ехать в Испанию вообще, сообщает 24 Канал со ссылкой на yana.launova.

Что нужно знать перед переездом в Испанию?

Первое, что точно нужно знать перед переездом – это стиль вождения испанцев.

Если вы ездите за рулем, то будьте готовы к тому, что здесь все ездят плохо. Меня это бесило некоторое время, потому что я сдавала на права в Польше. Если кто-то там сдавал, то знаете, что там очень трудно, там нужно знать все правила. Но в Испании этого никто не придерживается, – поделилась украинка.

Очень часто испанцы не следят за скоростью на дороге, и поэтому образуются пробки, также очень часто испанцы неправильно паркуются прямо на дороге. Поэтому нужно потратить немало времени, чтобы привыкнуть к местному стилю вождения.

Второй момент, на который часто не учитывают украинцы перед переездом в Испанию – это налоги. Тем, кто планирует открывать в Испании бизнес, нужно знать, что налоги в стране могут быть достаточно высокими. Налоги зависят от деятельности, и в среднем, по словам украинки, они достигают 20% при условии, что доход не превышает 50 000 евро в год. А вот если доход больше – платить уже нужно 40% налога.

Украинка поделилась особенностями жизни в Испании

Еще одна непривычная для Украины вещь – это местная медицина. Она советует оформлять частное медицинское страхование, ведь у государственного врача на прием можно ждать по полгода или даже дольше.

Также стоит быть готовыми к тому, что хорошо знают английский люди только в крупных туристических городах. А вот если жить в небольшом городе, тогда без знания испанского будет уже очень непросто.

Но если вы планируете переезжать сюда надолго, то реально нужно учить язык. Потому что если вы планируете куда-то ходить, типа медучреждений, ребенок ваш пойдет в школу, там будут учить испанский и будет трудно, – добавила украинка.

