Португалия – это невероятно красивая страна, которую многие выбирают для жизни, и еще больше – для туризма, сообщает 24 Канал со ссылкой на hey_svetyshka.

Какие есть минусы жизни в Лиссабоне?

Первый минус португальской столицы – это отсутствие привычного для украинцев очень быстрого сервиса. Очень долго приходится ждать курьеров, а также не радуют украинку и очереди в государственные структуры – а онлайн удается сделать лишь 30% от необходимого.

Украинка рассказала о недостатках жизни в Португалии: смотрите видео

Еще один большой минус, на который нужно учитывать – это ситуация с жильем. В Лиссабоне хватает красивой недвижимости, но стоимость и аренды, и покупки точно не порадует. И если в столице Португалии еще можно арендовать жилье в пределах 2000 евро, то в городке Кашкайш, что совсем рядом, придется заплатить примерно 3000 – 4000 евро.

А если захотите приобрести дом, цены стартуют от миллиона евро,

– поделилась украинка.

Кроме того, есть еще один большой минус жизни в Португалии – правила для иностранцев там могут достаточно стремительно меняться – в частности сейчас там усложняют процесс получения гражданства и меняют налоговые программы.

Четвертый минус Лиссабона – это отсутствие глобальных событий, как в других европейских столицах. Но даже эти минусы, по мнению украинки, не перекрывают положительных впечатлений от города, и он все еще остается чрезвычайно комфортным для жизни.

