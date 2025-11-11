Португалия – это невероятно красивая страна, которую многие выбирают для жизни, и еще больше – для туризма, сообщает 24 Канал со ссылкой на hey_svetyshka.
Интересно Затопило дома и предприятия: в Греции ливень вызвал наводнение
Какие есть минусы жизни в Лиссабоне?
Первый минус португальской столицы – это отсутствие привычного для украинцев очень быстрого сервиса. Очень долго приходится ждать курьеров, а также не радуют украинку и очереди в государственные структуры – а онлайн удается сделать лишь 30% от необходимого.
Украинка рассказала о недостатках жизни в Португалии: смотрите видео
Еще один большой минус, на который нужно учитывать – это ситуация с жильем. В Лиссабоне хватает красивой недвижимости, но стоимость и аренды, и покупки точно не порадует. И если в столице Португалии еще можно арендовать жилье в пределах 2000 евро, то в городке Кашкайш, что совсем рядом, придется заплатить примерно 3000 – 4000 евро.
А если захотите приобрести дом, цены стартуют от миллиона евро,
– поделилась украинка.
Кроме того, есть еще один большой минус жизни в Португалии – правила для иностранцев там могут достаточно стремительно меняться – в частности сейчас там усложняют процесс получения гражданства и меняют налоговые программы.
Четвертый минус Лиссабона – это отсутствие глобальных событий, как в других европейских столицах. Но даже эти минусы, по мнению украинки, не перекрывают положительных впечатлений от города, и он все еще остается чрезвычайно комфортным для жизни.
Что еще рассказали украинцы за рубежом?
Украинка, живущая в Испании, рассказала о "диких" привычках местных, к которым до сих пор не может привыкнуть – в частности, многие из них грызут ногти.
Также украинка, живущая в Словении, раскрыла, что ей не нравится в этой стране. Среди основных недостатков – неудобный график работы магазинов и дорогая еда.