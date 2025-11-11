Португалія – це неймовірно красива країна, яку чимало людей обирають для життя, і ще більше – для туризму, повідомляє 24 Канал з посиланням на hey_svetyshka.
Які є мінуси життя в Лісабоні?
Перший мінус португальської столиці – це відсутність звичного для українців дуже швидкого сервісу. Дуже довго доводиться чекати кур'єрів, а також не тішать українку і черги у державні структури – а онлайн вдається зробити лише 30% від необхідного.
Українка розповіла про недоліки життя у Португалії
Ще один великий мінус, на який потрібно зважати – це ситуація з житлом. У Лісабоні не бракує красивої нерухомості, але вартість і оренди, і покупки точно не потішить. І якщо у столиці Португалії ще можна орендувати житло у межах 2000 євро, то у містечку Кашкайш, що зовсім поблизу, доведеться заплатити приблизно 3000 – 4000 євро.
А якщо захочете придбати будинок, ціни стартують від мільйона євро,
– поділилася українка.
Окрім того, є ще один великий мінус життя у Португалії – правила для іноземців там можуть досить стрімко змінюватися – зокрема зараз там ускладнюють процес отримання громадянства та змінюють податкові програми.
Четвертий мінус Лісабону – це відсутність глобальних подій, як в інших європейських столицях. Та навіть ці мінуси, на думку українки, не перекривають позитивних вражень від міста, і воно все ще залишається надзвичайно комфортним для життя.
