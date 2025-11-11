У вівторок, 11 листопада, влада закрила школи, поки проводилися перевірки та ремонтні роботи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ekathimerini.

Які наслідки повені?

Найбільше після розливу двох річок постраждали райони Каллоні і Скала. Кількість води місцеві жителі називають "безпрецедентною".

Влада заявила, що рішення закрити всі школи на заході Лесбосу було прийнято як запобіжний захід через інтенсивні та постійні зливи, які вразили значну частину острова, причинили порушення руху транспорту та збільшили ризик подорожей для учнів та вчителів.

Жителів закликали утриматися від "непотрібних поїздок", доки не буде проведено повну оцінку пошкоджень дорожньої мережі.

Зливи спричинили повінь на Лесбосі / Reporter.gr

Як повідомляє Reporter.gr, рух транспорту було порушено в кількох точках дорожньої мережі. Деякі дороги перетворилися на бурхливі потоки. Кілька автомобілів змила вода.

Служби відкачують воду з семи будинків. Було врятовано п'ятьох людей. Історичний міст Кремасті також зазнав особливо серйозних пошкоджень.

Де ще були повені у Греції?