Вартість життя за кордоном може суттєво відрізнятися від української – і блогерка розкрила, скільки потрібно грошей для того, аби жити з комфортом у Варшаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на miss_loyalnost.

Скільки витрачає українка у Варшаві?

Перша стаття витрат блогерки – це оренда. Вона винаймає двокімнатну квартиру у центрі Варшави разом з подругою, і за це щомісяця доводиться платити 4200 злотих. До того ж окремо доводиться оплачувати комунальні послуги та інтернет.

Квартира має 54 квадратні метри і розташована в старому домі та має не дуже добрий ремонт. Але така ціна обумовлена саме розташуванням,

– поділилася українка.

Ще одна витрата – це їжа та продукти. Дівчина часто готує їжу вдома, і тому на продукти доводиться витрачати близько 1000 злотих на місяць. Ще приблизно 500 злотих українка віддає за ресторани та кафе, хоч і не ходить по закладах часто.

Українка розповіла, скільки витрачає у Варшаві: дивіться відео

На кіно та різні активності з друзями йде близько 200 злотих. Варшава багата на різні івенти та місця для відпочинку,

– додала дівчина.

Українка також витрачає близько двохсот злотих на місяць на манікюр та звичайний догляд за собою, а також на різноманітні побутові дрібниці. Через те що вона живе у центрі Варшави, на транспорт грошей майже не витрачає, адже більшість потрібних місць розташовані у пішій доступності.

Отож, загалом на місяць українці у Варшаві потрібно 4175 злотих.

