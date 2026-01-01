Історична будівля була збудована у 1872 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NL Times.

Що відомо про пожежу в Амстердамі?

Перші повідомлення про пожежу надійшли близько 00:45 за місцевим часом під час новорічних святкувань. Зазначається, що пожежа розпочалась на даху церкви на вулиці Вондельстраат. Згодом вона охопила усю будівлю.

Вонделькерк загорілась у новорічну ніч: дивіться відео

Як повідомили у виданні, усі вулиці поблизу церкви перекрили. На місці події працювали аварійні служби. Через сильне задимлення навколишні будинки евакуювали, а інших мешканців закликали зачинити вікна та двері.

Мер Амстердама Фемке Халсема назвала пожежу у церкві жахливою. "Наша головна турбота та пріоритет зараз – це добробут та домівки мешканців", – додала вона.

Займання на даху церкви в Амстердамі: дивіться відео

Довідка. Вонделькерк до 1977 року була римо-католицькою церквою й вважалася однією з історичних пам'яток міста.

Загоряння локалізовували до ранку 1 січня. Причини загоряння наразі з'ясовують.

