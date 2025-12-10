Поруч розташована національна пам'ятка архітектури. Про пожежу повідомив митрополит Мукачівський і Ужгородський УПЦ МП Феодор, передає 24 Канал.
Що відомо про пожежу у монастирі МП?
У селі Кострино 10 грудня загорівся корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря УПЦ МП. Поруч із ним розташована 300-річна бойківська дерев'яна церква. Через те що приміщення дерев'яне, пожежа швидко поширювалася.
Як уточнила речниця ДСНС Закарпаття Наталя Батир Укрінформу, загорілась не сама церква Покрови Пресвятої Богородиці, а будівля поруч, де проживали монахи. Площа пожежі на початку становила близько 150 метрів квадратних.
Утім, рятувальники, що працюють на місці, зазначають, що загрози перекидання на дерев'яну церкву немає,
– зазначила Батир.
Журналіст Віталій Глагола додав, до ліквідації займання залучили чотири одиниці техніки. Станом на 20:59, за даними ДСНС, пожежу на площі 170 метрів квадратних вдалося локалізувати. Ліквідація триває.
Які останні новини УПЦ МП?
Раніше повідомлялось, що священника УПЦ МП Андрія Панасюка мобілізували до ЗСУ. До цього, він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. У Панасюка вилучили мобільний телефон в навчальному центрі, щоб запобігти витоку інформації.
У жовтня поліція прийшла з обшуками в Почаївську лавру через питання реєстрації каплички 18 століття. Працівники лаври перешкоджали роботі правоохоронців.