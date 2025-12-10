Поруч розташована національна пам'ятка архітектури. Про пожежу повідомив митрополит Мукачівський і Ужгородський УПЦ МП Феодор, передає 24 Канал.

Що відомо про пожежу у монастирі МП?

У селі Кострино 10 грудня загорівся корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря УПЦ МП. Поруч із ним розташована 300-річна бойківська дерев'яна церква. Через те що приміщення дерев'яне, пожежа швидко поширювалася.

Як уточнила речниця ДСНС Закарпаття Наталя Батир Укрінформу, загорілась не сама церква Покрови Пресвятої Богородиці, а будівля поруч, де проживали монахи. Площа пожежі на початку становила близько 150 метрів квадратних.

Утім, рятувальники, що працюють на місці, зазначають, що загрози перекидання на дерев'яну церкву немає,

– зазначила Батир.

Журналіст Віталій Глагола додав, до ліквідації займання залучили чотири одиниці техніки. Станом на 20:59, за даними ДСНС, пожежу на площі 170 метрів квадратних вдалося локалізувати. Ліквідація триває.

