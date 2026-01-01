Историческое здание было построено в 1872 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NL Times.
Смотрите также Вспыхнул газопровод "Дружба" в Мукачевском районе: местные слышали сильный взрыв
Что известно о пожаре в Амстердаме?
Первые сообщения о пожаре поступили около 00:45 по местному времени во время новогодних празднований. Отмечается, что пожар начался на крыше церкви на улице Вондельстраат. Впоследствии он охватил все здание.
Вонделькерк загорелась в новогоднюю ночь: смотрите видео
Как сообщили в издании, все улицы вблизи церкви перекрыли. На месте происшествия работали аварийные службы. Из-за сильного задымления окружающие дома эвакуировали, а других жителей призвали закрыть окна и двери.
Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала пожар в церкви ужасным. "Наша главная забота и приоритет сейчас – это благополучие и дома жителей", – добавила она.
Возгорание на крыше церкви в Амстердаме: смотрите видео
Справка. Вонделькерк до 1977 года была римско-католической церковью и считалась одной из исторических достопримечательностей города.
Возгорание локализовали до утра 1 января. Причины возгорания сейчас выясняются.
Недавние масштабные пожары в мире
В одном из городов Мексики новогодняя елка загорелась от искр пиротехники. Несмотря на попытки потушить пламя подручными средствами, елка сгорела дотла.
На Закарпатье произошел пожар в корпусе Свято-Покровского мужского монастыря УПЦ МП. Отмечалось, что он расположен рядом с 300-летней бойковской деревянной церковью.
В аэропорту Сан-Паулу в Бразилии вспыхнул самолет авиакомпании LATAM. Пассажиров эвакуировали. Обошлось без пострадавших.