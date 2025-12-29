Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Виталия Глаголы.

Смотрите также На Закарпатье 15-летний водитель попал в ДТП: погибла его подруга-школьница

Что известно об инциденте на Закарпатье?

Ночью 29 декабря на одном из участков магистрального газопровода "Дружба" возле села Росош вспыхнул пожар. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в ГСЧС в 05:29.

Спасатели отметили, что произошло возгорание газовой трубы, а не компрессорной станции "Росош".

По словам местных жителей, перед пожаром было слышно громкий взрыв, а пламя было видно со стороны Свалявы и окрестных сел Хустского района.

Около 07:15 специалистам удалось перекрыть вентиль газопровода – это значительно уменьшило интенсивность возгорания.

Для ликвидации последствий возгорания было привлечено 21 спасателя и 7 единиц спецтехники. В то же время спасателям удалось не допустить распространения огня на лесной массив, жилые дома и объекты инфраструктуры. Газоснабжение для населения не прекращали.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Горит газопровод "Дружба": смотрите видео

На Закарпатье прогремел взрыв: смотрите видео

Какие новости недавно всколыхнули Закарпатье?