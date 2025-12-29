Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Виталия Глаголы.
Что известно об инциденте на Закарпатье?
Ночью 29 декабря на одном из участков магистрального газопровода "Дружба" возле села Росош вспыхнул пожар. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в ГСЧС в 05:29.
Спасатели отметили, что произошло возгорание газовой трубы, а не компрессорной станции "Росош".
По словам местных жителей, перед пожаром было слышно громкий взрыв, а пламя было видно со стороны Свалявы и окрестных сел Хустского района.
Около 07:15 специалистам удалось перекрыть вентиль газопровода – это значительно уменьшило интенсивность возгорания.
Для ликвидации последствий возгорания было привлечено 21 спасателя и 7 единиц спецтехники. В то же время спасателям удалось не допустить распространения огня на лесной массив, жилые дома и объекты инфраструктуры. Газоснабжение для населения не прекращали.
Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.
