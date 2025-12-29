Про це інформує 24 Канал із посиланням на допис журналіста Віталія Глаголи.

Що відомо про інцидент на Закарпатті?

Вночі 29 грудня на одній з ділянок магістрального газопроводу "Дружба" неподалік села Росош спалахнула пожежа. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до ДСНС о 05:29.

Рятувальники зазначили, що сталось загоряння газової труби, а не компресорної станції "Росош".

За словами місцевих мешканців, перед пожежею було чутно гучний вибух, а полум'я було видно з боку Сваляви та навколишніх сіл Хустського району.

Близько 07:15 фахівцям вдалось перекрити вентиль газопроводу – це значно зменшило інтенсивність загоряння.

Для ліквідації наслідків загоряння було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць спецтехніки. Водночас рятувальникам вдалось не допустити поширення вогню на лісовий масив, житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Газопостачання для населення не припиняли.

Наразі правоохоронці встановлюють причини займання.