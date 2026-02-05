Именно он первым услышал в "Another One Bites The Dust" потенциал хита. Об этом рассказывает MJVibe.

Смотрите также Ее слушали более 5 миллиардов раз: какая песня стала самой популярной на Spotify

Как Майкл Джексон помог Queen создать хит?

Басист Queen Джон Дикон поделился историей создания хита "Another One Bites The Dust". Он отметил, что песня могла бы вообще не стать синглом, если бы не совет Майкла Джексона.

По словам Дикона, Джексон был поклонником группы, регулярно посещал их концерты и именно он настоял на том, чтобы композицию выпустили отдельным релизом.

Queen – "Another One Bites the Dust": смотрите видео

Фредди Меркьюри также упоминал, что в значительной степени обязан этой песне Майклу Джексону.

Он был нашим поклонником и другом и постоянно повторял мне: "Фредди, тебе нужна песня, под которую коты могут танцевать". Джон представил нам этот риф во время репетиции, и мы все сразу вспомнили о Dicso, который был очень популярным в то время. Мы доработали его, и когда он был готов, воспроизвели его для Майкла,

– рассказывал Меркьюри.

По словам фронтмена Queen, он понял, что они создали хит, когда Джексон начал кивать головой в такт и заявил, что эта песня возглавит чарты. В конце концов он не прогадал и "Another One Bites The Dust" стал хитом.

Что помешало Джексону и Меркьюри создать совместные хиты?

Как пишет Biography, в 1983 году Меркьюри и Майкл Джексон действительно начали совместную работу над несколькими песнями. По данным журнала Rolling Stone, они сначала должны были войти в будущий альбом "The Jacksons", хотя позже появлялась информация, что треки предназначались для альбома Queen "Hot Space". Некоторые источники утверждают, что планировался даже альбом дуэтов.

Независимо от назначения, того года они оба работали над демоверсиями трех песен в домашней студии Джексона: "There Must Be More to Life Than This", "State of Shock" и "Victory".

Это были замечательные песни, но проблема была во времени, поскольку мы оба были очень заняты в тот период,

– позже вспоминал Меркьюри в книге "Меркьюри: интимная биография Фредди Меркьюри".

Меркьюри и Джексон работали над совместными песнями / Фото GettyImages

Однако занятость была не единственной преградой. Менеджер Queen Джим "Майами" Бич рассказывал, что во время сессий получил от Меркьюри панический звонок в котором тот просил "вытащить" его из студии. На вопрос, почему, Меркьюри якобы ответил: "Потому что я записываюсь с ламой. Майкл каждый день приносит свою домашнюю ламу в студию, а я к этому совсем не привык, мне это надоело, и я хочу выйти".

По данным других источников, Джексон был недоволен тем, что Меркьюри употреблял наркотики в его доме.

Какая песня Queen признана самой популярной в 20 веке?