Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Книгу рекордов Гиннеса".
Смотрите также Действительно ли Carol of the Bells – то же, что и "Щедрик": как украинская мелодия покорила мир
Какой хит The Weeknd слушали миллиарды раз?
The Weeknd вошел в историю как первый артист, чья песня набрала 5 миллиардов прослушиваний на Spotify. Говорится о хите "Blinding Lights".
Песня вышла еще 29 ноября 2019 года и является вторым синглом с четвертого студийного альбома исполнителя "After Hours". Достижение 5 миллиардов прослушиваний также закрепило за "Blinding Lights" статус самой популярной песни в истории Spotify.
The Weeknd – "Blinding Lights": смотрите видео
Интересно, что этот рекорд композиция обновляла неоднократно. Впервые это произошло в январе 2023 года она обошла "Shape of You" Эда Ширана, которая удерживала лидерство с 2017 года.
"Blinding Lights" имеет и ряд других достижений. В частности, песня провела 57 недель в топ-10 американского чарта Billboard Hot 100 и 43 недели в топ-5, что является абсолютными рекордами для одной песни.
Какую песню на Spotify прослушали больше всего раз за один день?
Как пишет Variety, Тейлор Свифт снова вписала свое имя в историю Spotify после релиза нового альбома "The Life of a Showgirl", который увидел свет в пятницу, 3 октября.
У Spotify сообщили, что главный сингл "The Fate of Ophelia" установил рекорд, став самой прослушиваемой песней за первые сутки в истории сервиса. До этого рекорд также принадлежал Свифт.
Taylor Swift – "The Fate of Ophelia": смотрите видео
В апреле 2024 года ее трек "Fortnight" собрал более 25 миллионов прослушиваний за один день. Тогда певица опередила Адель, чья композиция "Easy on Me" в октябре 2021 года набрала почти 20 миллионов стримов.
Какая песня является самой длинной в мире?
Композиция Shri Ram Charit Manas является самой длинной песней в мире. Она длится 138 часов 41 минуту и 20 секунд.
Идею превзойти мировой рекорд у музыканта Джагадиша Пиллаи появилась еще в 2016 году, после чего начал искать соответствующую литературную основу для будущего произведения. Запись и сведение масштабной композиции растянулись примерно на четыре года.
Процесс создания существенно осложнила пандемия коронавируса, из-за которой работу приходилось неоднократно приостанавливать. Основой рекордной песни стала эпическая поэма "Рамачаритаманаса", написанная индийским поэтом XVI века Тулсидасом.