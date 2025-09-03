Сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Что известно о самой длинной песне в мире?

Джагадиш Пиллаи установил рекорд, создав самую длинную песню в истории. Его композиция Shri Ram Charit Manas длится 138 часов 41 минуту и 20 секунд - более пяти дней непрерывного прослушивания.

Еще в 2016 году Пиллаи поставил себе цель превзойти мировой рекорд и начал искать литературную основу для будущей песни. Работа над записью и сведением композиции длилась около четырех лет. Процесс затянулся из-за пандемии коронавируса.

Автор самой длинной песни в мире / Фото Книги рекордов Гиннеса

Самая длинная в истории песня основана на эпической поэме "Рамачаритаманаса", написанной индийским поэтом XVI века Тулсидасом. Это классическое произведение индуистской литературы фактически является пересказом санскритского эпоса "Рамаяна" и включает более 15 тысяч стихов.

По словам Пиллаи, он стремился не только установить рекорд, но и привлечь внимание к сакральному и образовательному значению его родного города Варанаси, который называют духовной столицей Индии. Пиллаи опубликовал композицию на Apple Music и Spotify. Она разделена на 52 части, каждая из которых длится несколько часов.

Какая песня является самая популярная в мире?

Журнал Forbes назвал самую популярную песню за всю историю музыки. Ею стала композиция "Don't Stop Believin" американской группы Journey, выпущенная еще в 1981 году.

По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), трек получил 18 платиновых сертификатов в США, что и позволило ему получить звание самой популярной в истории музыки.