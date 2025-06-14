Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Какая песня считается самой популярной в истории

Журнал Forbes определил самую популярную песню за всю историю музыки. Ею стала легендарная композиция "Don't Stop Believin" американской рок-группы Journey, которая вышла еще в 1981 году.

По информации Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), эта песня получила 18 платиновых сертификатов в США, что и позволило получить звание самой популярной в истории музыки.

"В американской поп-культуре есть несколько песен, которые так сильно распространены и успешны, что пожалуй в стране не осталось ни одного человека, который бы их не слышал. Одним из лучших примеров такого бешеного успеха является композиция "Don't Stop Believin" группы Journey, которая получила особую награду и статус", – отметили в издании.

Journey – Don't Stop Believin: смотрите видео

Что известно о песне "Don't Stop Believin"

Композиция увидела свет в октябре 1981 года и довольно быстро получила популярность. Она заняла 9 место в престижном американском чарте Billboard Hot 100. Песня стала одной из визитных карточек группы Journey.

С годами "Don't Stop Believin" стала самым продаваемым цифровым треком в 20 веке. Ее загрузили более семи миллионов раз.

Интересно, что во время пандемии COVID-19 в 2020 году фраза "Don't Stop Believin" ("Не прекращайте верить") стали своеобразным лозунгом в нескольких американских больницах.

К слову, самой популярной песней в 1999 году стала "Believer" в исполнении Шер. В 2021 году композиция вошла в список 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.