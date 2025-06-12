И сегодня мы расскажем об одном из бессмертных хитов. Какая песня была самой популярной в мире в 1999 году – читайте на 24 Канал.

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Какая песня была самой популярной в 1999 году

Музыкальный мир 1999 года подарил миру бессмертные хиты. 26 лет назад Бритни Спирс выпустила свой хит Baby one more time, а группа Eiffel 65 – песню Blue, которая и до сих пор разрывает танцевальные площадки. В том же году своими хитами зажигали Эминем, Рики Мартин, Уитни Хьюстон и другие.

Однако самой популярной песней того года стал хит, который появился в конце 1998 года. И речь идет о сингле американской певицы армянского происхождения – Шер. Конечно же, это бессмертный хит Believe. В то время студийная запись с использованием автотюна была чем-то новым для музыкальной индустрии, а песня возглавила чарты ряда стран.

Шер – Believe: смотрите видео

Американский журнал Billboard назвал эту песню главным хитом 1999 года. Более того, в 2021 году композиция вошла в список 500 лучших песен всех времен от журнала Rolling Stone.

За 26 лет на эту песню появилось немало каверов. Именно Believe помогла Шер закрепить за собой статус иконы поп-музыки.

Сейчас певица работает над своим последним музыкальным альбомом. 79-летняя Шер еще в ноябре 2024 года объявила, что он станет финальным в ее карьере.