Який хіт The Weeknd слухали мільярди разів?

The Weeknd увійшов в історію як перший артист, чия пісня набрала 5 мільярдів прослуховувань на Spotify. Мовиться про хіт "Blinding Lights".

Пісня вийшла ще 29 листопада 2019 року та є другим синглом з четвертого студійного альбому виконавця "After Hours". Досягнення 5 мільярдів прослуховувань також закріпило за "Blinding Lights" статус найпопулярнішої пісні в історії Spotify.

The Weeknd – "Blinding Lights": дивіться відео

Цікаво, що цей рекорд композиція оновлювала неодноразово. Вперше це відбулося у січні 2023 року вона обійшла "Shape of You" Еда Ширана, яка утримувала лідерство з 2017 року.

"Blinding Lights" має й низку інших досягнень. Зокрема, пісня провела 57 тижнів у топ-10 американського чарту Billboard Hot 100 та 43 тижні у топ-5, що є абсолютними рекордами для однієї пісні.

Яку пісню на Spotify прослухали найбільше разів за один день?

Як пише Variety, Тейлор Свіфт знову вписала своє ім'я в історію Spotify після релізу нового альбому "The Life of a Showgirl", який побачив світ у п'ятницю, 3 жовтня.

У Spotify повідомили, що головний сингл "The Fate of Ophelia" встановив рекорд, ставши найпрослуховуванішою піснею за першу добу в історії сервісу. До цього рекорд також належав Свіфт.

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia": дивіться відео

У квітні 2024 року її трек "Fortnight" зібрав понад 25 мільйонів прослуховувань за один день. Тоді співачка випередила Адель, чия композиція "Easy on Me" у жовтні 2021 року набрала майже 20 мільйонів стримів.

Яка пісня є найдовшою у світі?