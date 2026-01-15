Чернігів – одне з найстаріших міст України, історія якого сягає глибини X століття, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf. Однак досі його назва не має однозначного пояснення.

У Чернігові проживає близько 310 тисяч мешканців. Він розташований на правому березі Десни, за 140 кілометрів від столиці. У місті збереглася майже четвертина усіх архітектурних пам’яток домонгольського періоду. Місто прикрашає Спасо-Преображенський собор, Борисоглібський храм, Єлецький монастир.

Звідки походить назва Чернігова?

Існує кілька варіантів походження назви міста. Найпоширеніший пов’язує назву з особливим ім’ям. Кажуть, що Чернігів міг отримати свою назву від імені засновника чи племінного вождя Черніга чи Чернеги.

Інша теорія пов’язує назву міста з чорними клобуками – кочовими воїнами, які в XI – XII столітті перебували на службі Київської Русі й охороняли її південні кордони. Саме слід їхньої присутності міг закарбуватися в назві міста.

А от третя назва має природну версію. У давнину навколишні землі були вкриті густими лісами, які на відстані виглядали дуже темними, майже чорними. Саме лісовий пейзаж міг дати назву цьому поселенню. Однак така версія для багатьох науковців більше смектична.



Чернігів вечірній / Фото з Вікіпедії

Яка легенда пов’язана з назвою міста?

Походження назви міста пов’язане з народною легендою. У X століття цими землями правив князь Чорний. Його донька мала ім’я Чорна. Коли вороги намагалися захопити місто, то взяли князівну в полон, а вона не хотіла коритися й загинула, кинувшись з міської вежі.



Мальовничий Чернігів / Фото з Там Тур

За легендою, саме на її честь місто отримало свою назву. Втім, історики кажуть, що перша згадка про Чернігів датується 907 роком, а це значно швидше за ті події, що описані в легенді. Тому цю легенду вважають лише фольклорним поясненням.

Чернігів – неймовірне місто, яке варто побачити кожному. У музеях зберігаються унікальні археологічні знахідки та ікони. Мандрівників приваблюють природні ландшафти міста й зручне розташування.

Чому Житомир так назвали?

Вчені мають кілька версій походження назви міста Житомир. За місцевою легендою, місто заснували приблизно 884 року. Відповідно до цієї версії, його назвали на честь руського дружинника київських князів Аскольда та Діра – Житомира.

За легендою, він нібито відмовився служити Олегу, сховався у лісах і оселився на високій скелі при злитті рік Кам'янки і Тетерева. Також вчені припускають, що майбутній Житомир виник як центр племені житчів. Тоді поселення називалось – Мир житчів. Їхня ж назва виникла від основного заняття – хліборобства.

