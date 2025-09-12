Наприклад, існують припущення стосовно походження назви міста Житомир. Про це пише 24 Канал із посиланням на Житомирську міську раду.

Як Житомир отримав свою назву?

Вчені мають кілька версій походження назви міста Житомир. За місцевою легендою, місто заснували приблизно 884 року. Відповідно до цієї версії, його назвали на честь руського дружинника київських князів Аскольда та Діра – Житомира.

За легендою. він нібито відмовився служити Олегу, сховався у лісах і оселився на високій скелі при злитті рік Кам'янки і Тетерева.

Також вчені припускають, що майбутній Житомир виник як центр племені житчів. Тоді поселення називалось – Мир житчів. Їхня ж назва виникла від основного заняття – хліборобства.

Також є свідчення про те, що в давнину навіть у центрі міста сіяли жито, ячмінь. Про нього говорили: "мир і жито", "мир житичів". Водночас це не всі версії. Також, можливо також, Житомир – це скорочена форма від слова "животомир", тобто мирного спокійного життя.

До речі зараз Житомир – місто, яке часто згадують у мережі. Дуже поширеним став мем про те, що Житомира нібито не існує.

