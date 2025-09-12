Например, существуют предположения относительно происхождения названия города Житомир. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.
Как Житомир получил свое название?
Ученые имеют несколько версий происхождения названия города Житомир. По местной легенде, город основали примерно в 884 году. Согласно этой версии, его назвали в честь русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира.
По легенде. он якобы отказался служить Олегу, спрятался в лесах и поселился на высокой скале при слиянии рек Каменки и Тетерева.
Также ученые предполагают, что будущий Житомир возник как центр племени житчей. Тогда поселение называлось – Мир житчей. Их же название возникло от основного занятия – земледелия.
Также есть свидетельства о том, что в древности даже в центре города сеяли рожь, ячмень. О нем говорили: "мир и рожь", "мир житичей". В то же время это не все версии. Также, возможно также, Житомир – это сокращенная форма от слова "животомир", то есть мирной спокойной жизни.
Кстати сейчас Житомир – город, который часто вспоминают в сети. Очень распространенным стал мем о том, что Житомира якобы не существует.
Как Ровно получил свое название?
- Первая и наиболее очевидная версия происхождения названия – от местности, где расположен город. Буквально от равнинности. Город действительно расположен на такой территории. В некоторых исторических источниках его называют Ровенским.
- В то же время эта версия является наиболее банальной, однако не единственной. Некоторые ученые предполагают, что название могло происходить совсем от другого. В частности, считают, что раньше город был окружен оборонительными рвами, поэтому и название пошло от слова "ров".
- Есть еще и третий вариант происхождения названия. Он заключается в том, что Ровно могло быть сотым городом, которым начал владеть князь Острожский, поэтому название происходит от словосочетания "Ровно сто", однако эта версия является наименее обоснованной.