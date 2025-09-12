Например, существуют предположения относительно происхождения названия города Житомир. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

Как Житомир получил свое название?

Ученые имеют несколько версий происхождения названия города Житомир. По местной легенде, город основали примерно в 884 году. Согласно этой версии, его назвали в честь русского дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира.

По легенде. он якобы отказался служить Олегу, спрятался в лесах и поселился на высокой скале при слиянии рек Каменки и Тетерева.

Также ученые предполагают, что будущий Житомир возник как центр племени житчей. Тогда поселение называлось – Мир житчей. Их же название возникло от основного занятия – земледелия.

Также есть свидетельства о том, что в древности даже в центре города сеяли рожь, ячмень. О нем говорили: "мир и рожь", "мир житичей". В то же время это не все версии. Также, возможно также, Житомир – это сокращенная форма от слова "животомир", то есть мирной спокойной жизни.

Кстати сейчас Житомир – город, который часто вспоминают в сети. Очень распространенным стал мем о том, что Житомира якобы не существует.

