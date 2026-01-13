Кожен кадр Львова тих часів – це історія, яка дозволяє кожному зазирнути в часи минулого століття, пише 24 Канал з посиланням на "Фотографії Старого Лева".

Як виглядав Львів у XX столітті?

На одному з кадрів постає Львівський банк на площі Валовій, який був важливим фінансовим центром свого часу. А інші світлини показують, як виглядали старі львівські крамниці й кав’ярні, які були невіддільною частиною міського життя.



Львівський банк / Фото з сайту "Фотографії Старого Лева"

У затишних кафе збиралися інтелектуали, митці й письменники, які обговорювали різні ідеї, творили й надихалися. Кав’ярні тоді були не лише місцем відпочинку, але й справжнім осередком культурного діалогу.



Львівські заклади / Фото з сайту "Фотографії Старого Лева"

На фотографіях також відображене релігійне життя Львова. Місцева синагога була важливим духовним центром для єврейської громади міста.



Синагога у Львові / Фото з сайту "Фотографії Старого Лева"



Синагога на вулиці Сонячний / Фото з сайту "Фотографії Старого Лева"

Ці фото дозволяють сучасним львів’янам побачити Львів таким, яким він був на зорі XX століття. Кадри нагадують про цінність збереження історії, культури й традицій, оскільки саме вони формують душу Львова, яку мешканці міста відчувають й сьогодні.



Скульптура Світязянка у Львові / Фото з сайту "Фотографії Старого Лева"



Стрілецька площа у Львові / Фото з сайту "Фотографії Старого Лева"

До слова, річка Полтва у Львові колись була судноплавною, але з низки причин її сховали під бетон, йдеться у відео блогерки під ніком "Львів'янка" у TikTok. Наприкінці XIX століття Полтву перетворили на каналізацію, після чого вона стала частиною міської системи стічних вод.

