Каждый кадр Львова тех времен – это история, которая позволяет каждому заглянуть во времена прошлого века, пишет 24 Канал со ссылкой на "Фотографии Старого Льва".

Читайте также Сегодня такого уже не увидишь: как выглядел заснеженный Львов 100 лет назад

Как выглядел Львов в XX веке?

На одном из кадров предстает Львовский банк на площади Валовой, который был важным финансовым центром своего времени. А другие фотографии показывают, как выглядели старые львовские магазины и кафе, которые были неотъемлемой частью городской жизни.



Львовский банк / Фото с сайта "Фотографии Старого Льва"

В уютных кафе собирались интеллектуалы, художники и писатели, которые обсуждали различные идеи, творили и вдохновлялись. Кофейни тогда были не только местом отдыха, но и настоящим центром культурного диалога.



Львовские заведения / Фото с сайта "Фотографии Старого Льва"

На фотографиях также отражена религиозная жизнь Львова. Местная синагога была важным духовным центром для еврейской общины города.



Синагога во Львове / Фото с сайта "Фотографии Старого Льва"



Синагога на улице Солнечный / Фото с сайта "Фотографии Старого Льва"

Эти фото позволяют современным львовянам увидеть Львов таким, каким он был на заре XX века. Кадры напоминают о ценности сохранения истории, культуры и традиций, поскольку именно они формируют душу Львова, которую жители города чувствуют и сегодня.



Скульптура Свитязянка во Львове / Фото с сайта "Фотографии Старого Льва"



Стрелецкая площадь во Львове / Фото с сайта "Фотографии Старого Льва"

К слову, река Полтва во Львове когда-то была судоходной, но по ряду причин ее спрятали под бетон, говорится в видео блогера под ником "Львовянка" в TikTok. В конце XIX века Полтву превратили в канализацию, после чего она стала частью городской системы сточных вод.

Что еще стоит прочитать?