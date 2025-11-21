Свою назву революція Гідності теж отримала не просто так. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Чому революція Гідності так називається?

Революція Гідності тривала 94 дні та назавжди закарбувалась у пам'яті сучасників як акт боротьби за права та свободи людини. Вона отримала дещо нетипову назву, проте на це є причина. Вона криється у тому, за що боролись протестувальники.

Тодішній президент України Віктор Янукович різко змінив курс та відмовився від шляху до Євросоюзу. Суспільство не могло цього стерпіти, тому спершу відбулись незначні мітинги студентів, які жорстоко розігнали. Однак наступного дня мітинги стали масштабнішими, а вже ввечері розпочалась революція.



Революція Гідності увійшла до історії / Скриншот із відео

Вона носить назву "революція Гідності", бо її головною метою був захист права українців на гідне життя, протистояння корупції, свавіллю влади та відстоювання європейського вектора розвитку. Фактично, українці показали, що готові помирати за збереження права на власне майбутнє.

Можна також зустріти іншу назву – Євромайдан.

Що відомо про день Гідності?

Саме в листопадові дні, з інтервалом у дев'ять років, українці двічі виходили на майдани, щоб захистити свій демократичний вибір.

У листопаді 2004 року, після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів другого туру президентських виборів, переможцем став Віктор Янукович. Однак масові фальсифікації під час голосування сильно обурили суспільство. Вже 22 листопада прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка вийшли на мітинги.

У листопаді 2013 року українці ще раз вийшли на протести, щоб досягнути справедливості, мовиться у матеріалі Українського інституту національної пам'яті.

Чому 24 серпня потрібно відзначати День Відновлення Незалежності?

Історик Ігор Тодоров вважає, що 24 серпня слід відзначати як День Відновлення Незалежності.

За його словами, в Акті проголошення незалежності 1991 року чітко зазначено, що українська державність має тисячолітню історію.

Він підкреслює важливість цього факту у протистоянні з Росією, вказуючи на історичну тяглість України на відміну від нових держав.