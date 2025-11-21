Свое название революция Достоинства тоже получила не просто так. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Почему революция Достоинства так называется?

Революция Достоинства длилась 94 дня и навсегда запечатлелась в памяти современников как акт борьбы за права и свободы человека. Она получила несколько нетипичное название, однако на это есть причина. Она кроется в том, за что боролись протестующие.

Тогдашний президент Украины Виктор Янукович резко изменил курс и отказался от пути в Евросоюз. Общество не могло этого стерпеть, поэтому сначала состоялись незначительные митинги студентов, которые жестоко разогнали. Однако на следующий день митинги стали более масштабными, а уже вечером началась революция.



Революция Достоинства вошла в историю / Скриншот из видео

Она носит название "революция Достоинства", потому что ее главной целью была защита права украинцев на достойную жизнь, противостояние коррупции, произволу власти и отстаивание европейского вектора развития. Фактически, украинцы показали, что готовы умирать за сохранение права на собственное будущее.

Можно также встретить другое название – Евромайдан.

Что известно о дне Достоинства?

Именно в ноябрьские дни, с интервалом в девять лет, украинцы дважды выходили на площади, чтобы защитить свой демократический выбор.

В ноябре 2004 года, после объявления Центральной избирательной комиссией предварительных результатов второго тура президентских выборов, победителем стал Виктор Янукович. Однако массовые фальсификации во время голосования сильно возмутили общество. Уже 22 ноября сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко вышли на митинги.

В ноябре 2013 года украинцы еще раз вышли на протесты, чтобы достичь справедливости, говорится в материале Украинского института национальной памяти.

Почему 24 августа нужно отмечать День восстановления Независимости?

Историк Игорь Тодоров считает, что 24 августа следует отмечать как День Восстановления Независимости.

По его словам, в Акте провозглашения независимости 1991 года четко указано, что украинская государственность имеет тысячелетнюю историю.

Он подчеркивает важность этого факта в противостоянии с Россией, указывая на историческую преемственность Украины в отличие от новых государств.