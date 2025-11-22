Эксперты по кофе и журналисты Джордан Мишельман и Закари Карлсен считают, что чашку, из которой вы пьете кофе, так же важна, как и способ заваривания. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYP.
Как чашка влияет на вкус кофе?
По словам экспертов, то, из какой чашки мы пьем кофе, может автоматически влиять на вкус напитка, а точнее – на восприятие этого вкуса. Например, музыка и даже компания, с которой вы проводите время, могут улучшить вкус вина или кофе.
Так же и с кофе - на наш мозг влияет все, что нас окружает в момент его употребления. Это означает, что когда наступает время выбирать кружку, сосуд, из которой вы пьете, имеет большое значение,
– считают Мишельман и Карлсен.
Чашка влияет на вкус кофе / Фото Pexels
Определенная чашка может ассоциироваться с каким-то событиями, которые, свою очередь, возвращают нас в те моменты и заставляют еще раз проживать эмоции. Поэтому кофе может быть со вкусом ностальгии в прямом смысле.
Винтажная кружка, украшенная вашим любимым мультяшным персонажем из детства, или особенно памятная рекламная кампания от любимой спортивной команды может сделать питье очень приятным,
– объяснили эксперты.
Опыт потребления кофе может напрямую быть связанным с воспоминаниями, которые вызывает ту или иную кружку для напитка.
Какой вкусный кофе приготовить?
Осень и зима – время уютных вечеров, когда хочется согреться. Идеально для этого подойдет глинтвейн, который можно приготовить без алкоголя. В сети поделились простым рецептом кофейного глинтвейна на странице shevtsov.coffee.
Простой рецепт кофейного глинтвейна предусматривает использование гранатового сока, эспрессо и специй, таких как мускатный орех и кардамон.
Где в мире пьют больше всего кофе?
- Большинство людей может ошибочно считать, что больше всего кофе пьют в Италии или Колумбии. Однако на самом деле больше всего его потребляют совсем в другой части мира.
- Удивительно, но больше всего кофе пьют жители Северной Европы. В частности, первые позиции в рейтинге занимают Финляндия, Норвегия и Исландия.
- Далее расположились Дания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Бельгия и Люксембург.