Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @kavoman_ в TikTok.

Дивіться також Саме тут Леся Українка вперше спробувала каву: де в Україні з'явилися перші кав'ярні

Що потрібно для приготування "сирної кави"?

У своєму відео блогер запропонував замість плавленого сиру використати звичайний тертий сир, який додає просто до молока перед спінюванням.

Під час приготування чоловік помічає, що молоко з сиром трохи "пузириться" і важче збивається, проте смак його приємно дивує.

Блін, це дійсно "сирна кава" і без жодного клопоту з плавленим сиром,

– каже блогер.

Чоловік готує сирну каву: дивіться відео

Він також зазначає, що така кава дуже легка у приготуванні. Водночас автор відео радить додати до неї сиром солоної карамелі.

Також, для тих, хто бажає повторити приготування, чоловік радить додавати 4 кавові ложки тертого сиру, а не 3, як це зробив він.

В якій країні каву п'ють найбільше?

Як пише Marca, за останніми даними, перше місце у світі за споживанням кави на душу населення посідає Фінляндія. Саме тут п'ють найбільше кави. Другу та третю позиції утримують інші скандинавські країни – Норвегія та Ісландія.

До першої десятки також увійшли Данія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Бельгія та Люксембург. Цікаво, що попри постійне зростання світових цін на каву, рівень її споживання у цих країнах майже не змінився.

Скільки коштувала найдорожча чашка кави?

У Дубаї встановили новий світовий рекорд. Саме тут приготували найдорожчу чашку кави у світі. Подія сталася 13 вересня 2025 року.

Невідомий клієнт замовив каву, яка коштувала 2 500 дирхамів ОАЕ, що становить понад 28 тисяч гривень за одну чашку. Напій приготували з зерен Esmeralda Geisha з Панами, відомих своїм ароматом із квітковими, фруктовими та цитрусовими нотками.

Каву заварили методом V60 і подали у кришталевому келиху Edo Kiriko, доповнивши подачу десертами у японському стилі. Книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксувала цей випадок як продаж найдорожчої кави у світі.