Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @kavoman_ в TikTok.
Что нужно для приготовления "сырного кофе"?
В своем видео блогер предложил вместо плавленого сыра использовать обычный тертый сыр, который добавляет просто к молоку перед вспениванием.
Во время приготовления мужчина замечает, что молоко с сыром немного "пузырится" и тяжелее взбивается, однако вкус его приятно удивляет.
Блин, это действительно "сырный кофе" и без всяких хлопот с плавленым сыром,
– говорит блогер.
Мужчина готовит сырный кофе: смотрите видео
Он также отмечает, что такой кофе очень легкий в приготовлении. В то же время автор видео советует добавить к нему сыром соленой карамели.
Также, для тех, кто желает повторить приготовление, мужчина советует добавлять 4 кофейные ложки тертого сыра, а не 3, как это сделал он.
В какой стране кофе пьют больше всего?
Как пишет Marca, по последним данным, первое место в мире по потреблению кофе на душу населения занимает Финляндия. Именно здесь пьют больше всего кофе. Вторую и третью позиции удерживают другие скандинавские страны – Норвегия и Исландия.
В первую десятку также вошли Дания, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Бельгия и Люксембург. Интересно, что несмотря на постоянный рост мировых цен на кофе, уровень его потребления в этих странах почти не изменился.
Сколько стоила самая дорогая чашка кофе?
В Дубае установили новый мировой рекорд. Именно здесь приготовили самую дорогую чашку кофе в мире. Событие произошло 13 сентября 2025 года.
Неизвестный клиент заказал кофе, который стоил 2 500 дирхамов ОАЭ, что составляет более 28 тысяч гривен за одну чашку. Напиток приготовили из зерен Esmeralda Geisha из Панамы, известных своим ароматом с цветочными, фруктовыми и цитрусовыми нотками.
Кофе заварили методом V60 и подали в хрустальном бокале Edo Kiriko, дополнив подачу десертами в японском стиле. Книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала этот случай как продажу самого дорогого кофе в мире.