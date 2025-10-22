Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Фотографии старого Львова".

Что известно о первых кофейнях в Украине?

Несмотря на то, что слово "кофе" у многих ассоциируется со Львовом, первыми возможность попробовать этот напиток получили черновчане. Исследования свидетельствуют, что первую кофейню в городе Льва открыл кондитер Яков Леваковский в 1802 году. Зато в Черновцах кофейня появилась почти на полтора десятка лет раньше.

Уже с 1788 года в Черновцах функционировала комната для кофе в доме "Три короны". Зерна поставляли из Гамбурга, а туда их завозили из Америки.

Помещение "Три короны" располагалось на углу улицы Барской и Рыночной площади. Комната для кофе быстро стала популярным местом в городе. Позже, около 1898 года, на этом месте построили новый двухэтажный каменный дом, где на первом этаже открыли кофейню "Габсбург".

Интерьер кафе "Габсбург" / Архивное фото

Одна из самых известных черновицких кофеен, названа в честь могущественной династии Габсбургов, заработала в 1909 году и просуществовала до 1919 года. Здесь собиралась городская элита. Известно, что основатели заведения целый год набирались опыта в Европе, где посещали все возможные кафе.

Заметим, что именно в кафе "Габсбург" во время своего визита в Черновцы Леся Украинка впервые попробовала кофе.

Как запорожский казак изобрел кофе по-венски?

Как пишет издание "ШоТам", Юрий Франц Кульчицкий – запорожский казак благородного происхождения, которого в 1683 году судьба забросила в Вену во время осады города турками. Ему нужно было пробраться сквозь османский лагерь и позвать на помощь.

Кульчицкий решил рискнуть и незаметно прошел через османское войско. Попав к полякам, он сообщил им об осаде, и Вену удалось освободить.

За свою отвагу казак попросил совсем немного – всего 300 мешков кофе. Все из-за того, что во время опасной вылазки к османам, его невероятно поразил его запах. Горький кофе ему не понравился, поэтому он добавил в него сахар и молоко.

Впоследствии Кульчицкий начал носить чашки с кофе на подносе по улицам Вены, а его кофейня "Под синей бутылкой" стала настоящей легендой. Именно благодаря ему мир узнал о кофе по-венски.

Какой кофе любил Тарас Шевченко?

Выдающийся украинский поэт, писатель и художник Тарас Шевченко имел чрезвычайно интересную биографию. Родившись крепостным, он впоследствии получил свободу и стал настоящим аристократом.

Среди напитков Шевченко предпочитал кофе по-венски. Он начал пить его еще во время учебы в Академии художеств, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Кроме кофе, поэт любил и чай с ромом. Этот напиток он употреблял до конца жизни.