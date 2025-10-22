Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Фотографії старого Львова".

Що відомо про перші кав'ярні в Україні?

Попри те, що слово "кава" у багатьох асоціюється з Львовом, першими можливість скуштувати цей напій отримали чернівчани. Дослідження свідчать, що першу кав’ярню у місті Лева відкрив кондитер Яків Леваковський у 1802 році. Натомість у Чернівцях кав'ярня з'явилася майже на півтора десятка років раніше.

Уже з 1788 року у Чернівцях функціонувала кімната для кави в будинку "Три корони". Зерна постачали з Гамбурга, а туди їх завозили з Америки.

Приміщення "Три корони" розташовувалося на розі вулиці Панської та Ринкової площі. Кімната для кави швидко стала популярним місцем у місті. Пізніше, близько 1898 року, на цьому місці збудували новий двоповерховий кам'яний будинок, де на першому поверсі відкрили кав'ярню "Габсбург".

Інтер'єр кав'ярні "Габсбург"

Одна з найвідоміших чернівецьких кав'ярень, названа на честь могутньої династії Габсбургів, запрацювала у 1909 році і проіснувала до 1919 року. Тут збиралася міська еліта. Відомо, що засновники закладу цілий рік набиралися досвіду в Європі, де відвідували усі можливі кав'ярні.

Зауважимо, що саме у кав'ярні "Габсбург" під час свого візиту до Чернівців Леся Українка вперше скуштувала каву.

Як запорізький козак винайшов каву по-віденськи?

Як пише видання "ШоТам", Юрій Франц Кульчицький – запорізький козак благородного походження, якого у 1683 році доля закинула до Відня під час осади міста турками. Йому потрібно було пробратися крізь османський табір і покликати на допомогу.

Кульчицький вирішив ризикнути і непомітно пройшов через османське військо. Потрапивши до поляків, він повідомив їх про осаду, і Відень вдалося звільнити.

За свою відвагу козак попросив зовсім небагато – лише 300 мішків кави. Усе через те, що під час небезпечної вилазки до османів, його неймовірно вразив її запах. Гірка кава йому не сподобалася, тож він додав у неї цукор та молоко.

Згодом Кульчицький почав носити горнятка з кавою на таці вулицями Відня, а його кав'ярня "Під синьою пляшкою" стала справжньою легендою. Саме завдяки йому світ дізнався про каву по-віденськи.

Яку каву любив Тарас Шевченко?

Видатний український поет, письменник та художник Тарас Шевченко мав надзвичайно цікаву біографію. Народившись кріпаком, він згодом здобув свободу та став справжнім аристократом.

Серед напоїв Шевченко надавав перевагу каві по-віденськи. Він почав пити її ще під час навчання в Академії мистецтв, щоб підтримувати себе у тонусі.

Окрім кави, поет полюбляв і чай з ромом. Цей напій він вживав до кінця життя.