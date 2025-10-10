Уряд Угорщини відзначається неоднозначними заявами та діями щодо України. Яка ж позиція угорського письменника щодо подій, які відбуваються зараз – розповість 24 Канал з посиланням на The Yale Review.

Що Красногоркаї каже про війну в Україні?

В одному з інтерв'ю, висловлюючись про російсько-українську війну, Красногоркаї заявив, що Перша світова повторюється. Водночас письменник рішуче розкритикував уряд Віктора Орбана за його позицію щодо сусідньої країни, яка потерпає від війни.

Мене це сповнює жаху. Угорщина є сусідньою країною України, а режим Орбана займає безпрецедентну позицію — майже безпрецедентну в історії Угорщини. Частково це тому, що досі ми завжди були тими, хто зазнавав нападів і програвав, а частково тому, що я ніколи не міг уявити, що угорське політичне керівництво говоритиме про так званий нейтралітет у цьому питанні,

– наголосив Красногораї.



Ласло Красногоркаї / Фото з соцмереж письменника

Також письменник підкреслив, що зокрема росіяни вторгалися колись до Угорщини, тому вбивства українців не мали би залишати байдужою його батьківщину. Уряд Угорщини Красногоркаї назвав "психіатричним випадком".

Крім того, Красногоркаї нещадно критикує і саму Росію та її керівництво.

На моїх очах розгортається брудна, гнила війна. Світ починає до цього звикати. Я не можу до цього звикнути. Я не здатний змиритися з тим, що люди вбивають людей. Можливо, я психіатричний випадок. Все це відбувається, поки в цифровому просторі існує бачення майбутнього, яке обіцяє, що жахливо швидкий розвиток технологій незабаром принесе прекрасний новий світ. Це повне божевілля. Поки вирує війна, що є фундаментальною війною двадцятого століття, хтось говорить про те, що ми скоро полетимо на Марс. Сподіваюся, Путін та його прихильники будуть першими пасажирами,

– сказав письменник.

Красногоркаї пише про російсько-українську війну

Російсько-українська війна відображена у творчості Ласло Красногоркаї. Зокрема в оповіданні "Ангел пройшов над нами". Це історія про двох українських військових, котрі опинилися на межі життя і смерті. Під шквальним артилерійським вогнем вони розмовляють. Один з бійців розповідає про дива технологій і переконує, що от-от медики прибудуть і врятують їх.

Як відзначає літературознавиця Богдана Романцова, між рядків оповідання звучить думка про те, що попри фізичну загибель, можна здобути безсмертя в культурі.

Раз у раз письменник попереджає, що високі технології не гарантують глибокої гуманності, тож варто лишатися на боці звичайної людини, адже вона "священна",

– зауважує Романцова.

