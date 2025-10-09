Та, здається, вони вичерпані. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Що в УІНП кажуть про суперечливих осіб?

Український інститут національної пам'яті створив два списки – в одному перелік осіб, які є символами російського імперіалізму, інший же враховує людей, котрі такими символами не є.

У другому списку є 51 ім'я і, як зазначають в УІНП, цей перелік будуть доповнювати.

Перелік не є вичерпним і доповнюватиметься з урахуванням фахових висновків Експертної комісії, висновків, роз’яснень та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті, наданих відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та Закону України "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу",

– йдеться в заяві УІНП.

У цьому переліку є, зокрема, такі імена:

Іван Айвазовський;

Микола Аркас;

Карл Брюллов;

Микола Гоголь;

Василь Каразін;

Ланжерон;

Ілля Мечников;

Микола Некрасов;

Іван Павлов;

Еммануїл Рішельє;

Ілля Рєпін;

Антон Чехов.

Ілля Рєпін чи Ріпин?

Серйозна дискусія точиться довкола імені автора легендарної картини "Запорожці пишуть листа", який відомий як Ілля Рєпін. Проте зараз все більше набирає обертів варіант Ілля Ріпин.

Водночас поет Валерій Герасимчук є одним із противників такої "українізації" прізвища художника й аргументує це тим, що латиною прізвище художника пишеться як Repin. Тобто, на його думку, найкращий варіант прізвища буде Репін.

Проте у Львові вулицю, названу на честь художника перейменували. Замість Іллі Рєпіна вона тепер має ім'я Іллі Ріпина.

