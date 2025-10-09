И, кажется, они исчерпаны. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
Что в УИНП говорят о противоречивых лицах?
Украинский институт национальной памяти создал два списка – в одном перечень лиц, которые являются символами российского империализма, другой же учитывает людей, которые такими символами не являются.
Во втором списке есть 51 имя и, как отмечают в УИНП, этот перечень будут дополнять.
Перечень не является исчерпывающим и будет дополняться с учетом профессиональных выводов Экспертной комиссии, выводов, разъяснений и рекомендаций Украинского института национальной памяти, предоставленных в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и Закона Украины "Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа",
– говорится в заявлении УИНП.
В этом перечне есть, в частности, такие имена:
- Иван Айвазовский;
- Николай Аркас;
- Карл Брюллов;
- Николай Гоголь;
- Василий Каразин;
- Ланжерон;
- Илья Мечников;
- Николай Некрасов;
- Иван Павлов;
- Эммануил Ришелье;
- Илья Репин;
- Антон Чехов.
Полный список деятелей, которые не являются символами российского империализма согласно выводам УИНП / Скриншоты
Илья Репин или Рипин?
Серьезная дискуссия идет вокруг имени автора легендарной картины "Запорожцы пишут письмо", который известен как Илья Репин. Однако сейчас все больше набирает обороты вариант Илья Рипин.
В то же время поэт Валерий Герасимчук является одним из противников такой "украинизации" фамилии художника и аргументирует это тем, что на латыни фамилия художника пишется как Repin. То есть, по его мнению, лучший вариант фамилии будет Репин.
Однако во Львове улицу, названную в честь художника переименовали. Вместо Ильи Репина она теперь носит имя Ильи Репина.
Почему в Украине не могут завершить процесс декоммунизации?
В Украине продолжаются переименования сел, городов, улиц, скверов и других объектов, которые носят имена, связанные с имперским или большевистским наследием.
Однако на карте Украины все еще остаются Днепропетровская и Кировоградская области, хотя областные центры были переименованы еще 9 лет назад.
Председатель УИНП Александр Алферов объяснил, что для переименования областей надо внести изменения в Конституцию, а это во время военного положения невозможно.