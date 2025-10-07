Она родилась в Бахмуте, однако получала образование во Львове. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.

Смотрите также Почему отца короля Даниила называли "крокодилом": историк раскрыл, что имели в виду летописцы

Что известно о Ларисе Шепитько?

Лариса Шепитько прожила совсем недолго, однако успела запомниться силой характера и настойчивостью. Ребенком она попала на съемки фильма "Овод". Ее захватила режиссерская работа, поэтому уже тогда она выбрала для себя профессию. Когда же она приехала поступать, то комиссия была удивлена, что она хотела учиться в "мужской" профессии, однако ее таки зачислили.

Лариса Шепитько училась у Александра Довженко. более того, она была его любимицей.

Ее дебютной лентой стала "Жара", которую она сняла в Кыргызстане. Работать приходилось в сложных условиях, ведь солнце палило нещадно. Однако уже эта лента принесла ей первые награды, признание и успех. Далее она представила фильм "Крылья", который закрепил ее статус новой звезды кинорежиссуры.



Шепитько была упрямой и настойчивой / Фото "Украинский интерес"

Лайза Минели назвала украинку самой красивой женщиной Европы. Однако не обошлось и без советского вмешательства. Ленту Шепитько "Родина электричества" зрители смогли увидеть только через 20 лет после создания и только по счастливой случайности. В СССР увидели в кино насмешку над политическим строем и уничтожили пленки с ним, однако одна таки сохранилась.

Ее последняя работа – фильм "Прощание" так и остался незавершенным. Шепитько трагически погибла в ДТП.

Почему мемориальную таблицу Шепитько во Львове демонтировали?

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко объяснил ситуацию, которая сложилась с мемориальной таблицей Ларисы Шепитько. По его словам, ее обновят, поэтому волноваться о демонтаже не стоит.

У своем посте в фейсбуке он рассказал, что памятную таблицу демонтировали "только потому, что на ней были упомянуты советские награды и формулировки как главную заслугу, которые не соответствуют современному видению и исторической правде".

В новом варианте будут сохранены акценты на ее вклад в развитие украинского кинематографа и подчеркнута ее связь со Львовом,

– добавил он.

Как Соломия Крушельницкая спасла Пуччини?