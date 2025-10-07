Вона народилась у Бахмуті, проте здобувала освіту у Львові. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Що відомо про Ларису Шепітько?

Лариса Шепітько прожила зовсім недовго, проте встигла запам'ятатись силою характеру та наполегливістю. Дитиною вона потрапила на зйомки фільму "Овід". Її захопила режисерська робота, тож вже тоді вона обрала для себе професію. Коли ж вона приїхала вступати, то комісія була здивована, що вона хотіла вчитись у "чоловічій" професії, проте її таки зарахували.

Лариса Шепітько вчилась у Олександра Довженка. щобільше, вона була його улюбленицею.

Її дебютною стрічкою стала "Спека", яку вона зняла у Киргистані. Працювати доводилось у складних умовах, адже сонце палило нещадно. Однак вже ця стрічка принесла їй перші нагороди, визнання та успіх. Далі вона представила фільм "Крила", який закріпив її статус нової зірки кінорежисури.



Шепітько була впертою та наполегливою / Фото "Український інтерес"

Лайза Мінелі назвала українку найкрасивішою жінкою Європи. Однак не обійшлось і без радянського втручання. Стрічку Шепітько "Батьківщина електрики" глядачі змогли побачити тільки через 20 років після створення і тільки завдяки щасливому випадку. У СРСР побачили у кіно насмішку над політичним ладом та знищили плівки із ним, проте одна таки збереглась.

Її остання робота – фільм "Прощання" так і залишився незавершеним. Шепітько трагічно загинула в ДТП.

Чому меморіальну таблицю Шепітько у Львові демонтували?

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив ситуацію, яка склалась із меморіальною таблицею Лариси Шепітько. За його словами, її оновлять, тож хвилюватись щодо демонтажу не варто.

У своєму пості у фейсбуці він розповів, що пам’ятну таблицю демонтували "лише тому, що на ній були згадані радянські нагороди та формулювання як головну заслугу, які не відповідають сучасному баченню та історичній правді".

У новому варіанті буде збережено акценти на її внесок у розвиток українського кінематографа та підкреслено її зв’язок із Львовом,

– додав він.

