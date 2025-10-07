Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".

Чому українку прозвали "чарівною Баттерфляй"?

Мало хто знає, але опера "Мадам Баттерфляй" могла бути провалом, якби не українка Соломія Крушельницька.

Після прем'єри 1904 року в міланському театрі Ла Скала твір Джакомо Пуччіні зазнав повного провалу. Глядачі освистали постановку, а сам композитор впав у відчай. Та друзі порадили йому внести зміни й довірили головну роль саме Крушельницькій – одній із найталановитіших оперних співачок свого часу.

Соломія Крушельницька / Архівне Фото

Друга прем'єра стала тріумфом. Публіка викликала виконавців і Пуччіні на біс 17 разів, а Соломія отримала світове визнання. З того моменту її почали називати "чарівною Баттерфляй".

Що відомо про оперу "Мадам Баттерфляй"?

Як пише Britannica, "Мадам Баттерфляй" – опера Джакомо Пуччіні, заснована на реальних подіях і створена на початку XX століття.

Вона розповідає трагічну історію юної японки Чіо-Чіо-Сан, яка щиро закохується в американського офіцера Пінкертона. Він одружується з нею заради забави, а коли повертається до Японії вже з іншою дружиною, героїня, розбита зрадою, накладає на себе руки.

Спочатку опера мала двоактову форму, але після невдалої прем'єри Пуччіні вніс зміни і додав третій акт, щоб розділити надто довгий другий акт.

