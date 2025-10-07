Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українки".
Дивіться також Зібрала 30 мільйонів доларів для допомоги Україні: яка відома голлівудська акторка є українкою
Чому українку прозвали "чарівною Баттерфляй"?
Мало хто знає, але опера "Мадам Баттерфляй" могла бути провалом, якби не українка Соломія Крушельницька.
Після прем'єри 1904 року в міланському театрі Ла Скала твір Джакомо Пуччіні зазнав повного провалу. Глядачі освистали постановку, а сам композитор впав у відчай. Та друзі порадили йому внести зміни й довірили головну роль саме Крушельницькій – одній із найталановитіших оперних співачок свого часу.
Соломія Крушельницька / Архівне Фото
Друга прем'єра стала тріумфом. Публіка викликала виконавців і Пуччіні на біс 17 разів, а Соломія отримала світове визнання. З того моменту її почали називати "чарівною Баттерфляй".
Що відомо про оперу "Мадам Баттерфляй"?
Як пише Britannica, "Мадам Баттерфляй" – опера Джакомо Пуччіні, заснована на реальних подіях і створена на початку XX століття.
Вона розповідає трагічну історію юної японки Чіо-Чіо-Сан, яка щиро закохується в американського офіцера Пінкертона. Він одружується з нею заради забави, а коли повертається до Японії вже з іншою дружиною, героїня, розбита зрадою, накладає на себе руки.
Спочатку опера мала двоактову форму, але після невдалої прем'єри Пуччіні вніс зміни і додав третій акт, щоб розділити надто довгий другий акт.
Кого з українок вважали найвродливішою жінкою XVI століття?
Найвродливішою жінкою XVI століття вважали саме українку – Гальшку Острозьку. Сучасники оспівували її вроду.
Щоправда, до наших днів не збереглося жодного достовірного портрета Гальшки Острозької. Усі відомі зображення створені лише за описами тих, хто бачив її на власні очі.
Та Гальшка прославилася не лише вродою. Вона була надзвичайно освіченою і уміла читати, писати та володіла кількома мовами, що для жінки XVI століття було справжньою рідкістю.