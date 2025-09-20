Найдорожчою карткою вважається "Pikachu Illustrator". Про це пише 24 Канал із посиланням на Pokémon TCG.
Чому ця картка така дорога?
Ціна на таку картку дійсно може вразити. У 2021 році її продали на аукціоні за понад 5 мільйонів доларів. Власником картки став інфлюенсер Логан Пол. Вважається, що саме "Pikachu Illustrator" є найбільш рідкісною карткою.
Ціни на ці картки дуже зросли / Фото Pexels
Така ціна обумовлена тим, що у світі існує всього 39 копій. Водночас вона є однієї із найбільш ранніх та знакових карток в історії франшизи.
Чому картка Pokémon – найкраща інвестиція?
Навіть кейс із найдорожчою карткою показує, що ціни на них зростають і дійсно можуть здивувати. Нещодавно видання Wall Street Journal провело аналіз ринку та виявило, що за 20 років ціни на них виросли в 40 разів.
Картки, які хтось збирав ще в дитинстві, зараз можуть коштувати тисячі доларів або й більше.
Як відрізнити оригінал від підробки?
- Оригінальні картки Pokémon можна придбати на офіційному сайті, у партнерів та ритейлерів, у спеціалізованих українських магазинах, а також через європейські онлайн-ритейлери.
- Під час покупки варто уважно перевіряти упаковку. Вона має бути герметичною, із правильними логотипами та маркуванням. Це допоможе відрізнити ліцензійний продукт від підробки.
- Зауважимо, що ціни на оригінальні картки Pokémon можуть суттєво відрізнятися залежно від рідкісності та стану картки.