Самой дорогой карточкой считается "Pikachu Illustrator". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Pokémon TCG.

Почему эта карта такая дорогая?

Цена на такую карточку действительно может поразить. В 2021 году ее продали на аукционе за более 5 миллионов долларов. Владельцем карточки стал инфлюенсер Логан Пол. Считается, что именно "Pikachu Illustrator" является наиболее редкой карточкой.



Цены на эти карточки очень выросли / Фото Pexels

Такая цена обусловлена тем, что в мире существует всего 39 копий. В то же время она является одной из самых ранних и знаковых карточек в истории франшизы.

Почему карточка Pokémon – лучшая инвестиция?

Даже кейс с самой дорогой карточкой показывает, что цены на них растут и действительно могут удивить. Недавно издание Wall Street Journal провело анализ рынка и выявило, что за 20 лет цены на них выросли в 40 раз.

Карточки, которые кто-то собирал еще в детстве, сейчас могут стоить тысячи долларов или даже больше.

Как отличить оригинал от подделки?