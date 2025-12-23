Мировые лидеры во время визита в Украину пробовали разные блюда и от некоторых оставались в восторге. О том, что именно поражало их, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Хуже, чем в 2025 не будет, но это не точно: что говорит нумерология о 2026 году

Чем обычно кормят мировых лидеров во время визитов в Украину?

Украина строит определенный имидж на мировой арене, поэтому неудивительно, что огромное внимание уделяют всем нюансам. В том числе и тому, что пробуют премьеры и президенты других стран во время дипломатических визитов. Ведь все, что попадает к ним на тарелку, тщательно подбирается и контролируется.

Евгений Клопотенко, известный шеф-повар, рассказывал в интервью "Радио Свобода", что обычно основу меню составляют блюда традиционной украинской кухни. Он кормит высокопоставленных гостей уже несколько лет подряд.

Итак, мировые лидеры дегустировали в Украине борщ (с различными вариациями), качанную кашу, верещаки, сырники.

Что ели в Киеве Туск, Макрон, Стармер и Мерц?

В мае 2025 года премьер-министры Польши, Франции, Великобритании и Германии посетили украинскую столицу. Их не могли оставить голодными, поэтому они тоже попробовали традиционные блюда национальной кухни.

Евгений Клопотенко раскрыл секреты меню. В него входили:

сырники с лекваром;

пирожки с яблоками;

пирожки с вишнями;

качанная каша;

львовский сырник;

борщ из печи;

галушки;

палюшки;

голубцы;

буковинская начинка.

Если же говорить конкретнее о том, что именно заказывали лидеры, то Дональд Туск выбрал галушки, Эммануэль Макрон – борщ и качанную кашу, Стармер – сырники, Мерц – львовский сырник.

Украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Потому что это важный элемент как дипломатии, так и продвижения. Если после визита переговоры пойдут лучше – мы ни при чем. Это все вкус,

– заметил шеф-повар.

Принц Гарри и символизм украинского борща

Принц Гарри приезжал в Украину с необъявленным визитом, который стал настоящим сюрпризом для всех. Евгений Клопотенко угостил его любимым блюдом матери принца, принцессы Дианы.

Дело в том, что она среди всех блюд своей любимой называла именно украинский борщ. Правда, ела она его с несколько специфическими добавками: молоком и греческим йогуртом. Готовить его стоило на курином бульоне, ведь так он получался самым вкусным.

Клопотенко принес на встречу с принцем Гарри то самое письмо принцессы Дианы, где она указывала, что ее любимое блюдо – украинский борщ, и подарил ее сыну банку заправки для борща, чтобы он не забывал этот вкус.

Клопотенко встретился с принцем Гарри: смотрите пост

Что известно о других визитах в Украину?

В 2025 году в Украину также приезжали многие мировые лидеры. В частности, на празднование Дня независимости приезжал бывший спецпредставитель США Кит Келлог.

Известно, что он принимал участие в молитвенном завтраке и других мероприятиях этого дня, однако нет конкретных данных о том, что именно там подавали.

Что иностранцы в целом думают об украинской кухне?

В этом году в сети также было немало видео, где иностранцы впервые пробовали украинские блюда. Они охотно делились впечатлениями. Например, британец Джейкоб впервые попробовал драники и был приятно удивлен их вкусом.

Британка Элли также делилась своим опытом приготовления борща. Она отмечала, что привыкла готовить простые блюда, однако ей понравилось готовить украинский борщ.

Другой британец, который женат на украинке, также рассказал, что есть кое-что, чего нашим землякам никогда нельзя говорить о борще. По его словам, главная опасность этого блюда заключается в том, что никто никогда не готовит его немного. Украинцы всегда берут самую большую кастрюлю, которую только можно найти. А если такой нет – покупают специально для борща.