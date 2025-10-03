Когда иностранцы впервые пробуют украинские блюда, всегда интересно наблюдать за их реакцией. Какими впечатлениями поделился британец, который впервые в жизни попробовал деруны – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok kateryna0088.

Читайте также Билл Гейтс назвал единственную профессию, которую ИИ не сможет заменить даже через 100 лет

Удивление и восторг

Британец Джейкоб попробовал деруны впервые в жизни. Его одобрительное удивление красноречивее любых слов.

Британец впервые в жизни пробует деруны: видео

Сначала я относился к блюду с подозрением, ведь оно выглядело темным. Однако мне все понравилось, особенно, что деруны подают в горшочках,

– поделился он.

Также он заверил, что блюдо очень вкусное, о чем даже сказал на украинском.

Британцам нравится украинская кухня

Британцы часто хвалят украинские блюда и даже пытаются их готовить. Недавно Элли, которая уже 5 лет живет в Украине, таки решилась приготовить борщ, о чем рассказала в своем блоге.

Я кайфовала от всего процесса, особенно с борщом, когда простые ингредиенты превращаются в такое вкусное блюдо,

– восторженно отметила она.

Такие случаи – замечательная реклама украинской кухни в мире, где она должна получить заслуженное признание.

Мясо, которое разрывает тренды