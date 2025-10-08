Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя @ukrainianwife в TikTok.
Чем "опасен" борщ, по мнению британца?
По словам британца, главная опасность борща заключается в том, что никто никогда не готовит его немного. Украинцы всегда берут самую большую кастрюлю, которую только можно найти. А если такой нет – покупают специально для борща.
Итак, теперь у вас есть большая кастрюля борща, которую вы будете есть на ужин, обед и, вероятно, на завтрак,
– шутит он.
Британец отмечает, даже если в холодильнике не хватает места – не беда. Борщ можно просто еще раз прокипятить, и он спокойно "переживет" еще несколько дней.
В то же время мужчина предостерегает, что самое главное правильно, – никогда не говорить украинцу перестать готовить борщ. Потому что если он перестанет, вы его больше никогда не увидите. И, конечно, никогда не следует сравнивать мамин борщ.
Заметим, что в комментариях можно найти немало положительных отзывов, относительно всего сказанного в видео.
Почему в прошлом борщ готовили без свеклы?
Известный шеф-повар Евгений Клопотенко в своем видео на YouTube рассказал, что в древности борщ был совсем не таким, как мы привыкли видеть его сегодня. Тогда это был суп из капусты и различных овощей, основой которого часто служил свекольный квас.
По словам Клопотенко, для придания блюду кислинки люди использовали свекольный квас или кислое молоко, а при их отсутствии – добавляли немного лимонного сока.
В те времена, когда помидоры и картофель еще не были известны в Европе, большинство рецептов борща вообще не содержали свеклы.
Современные исследования говорят, что сначала борщ мог быть зеленым, ведь свеклу добавляли в очень малом количестве. Только с распространением этого овоща блюдо приобрело привычный красный цвет. Существовали и вариации зеленого борща, к которому добавляли щавель, шпинат и различную зелень.
Как готовила борщ принцесса Диана?
В 1981 году благотворительная организация из Йоханнесбурга, которая занималась пожилыми людьми, обратилась к известным личностям с просьбой поделиться своими любимыми рецептами для будущей кулинарной книги. Спустя много лет часть этих писем нашли снова.
Среди них было и письмо от принцессы Дианы, где она призналась, что ее любимое блюдо – борщ. В письме Диана поделилась собственным вариантом рецепта ярко-красного украинского супа, в который входили свекла, йогурт, лук, куриный бульон, молоко, сметана, соль и перец.
Известно, что принцесса никогда не бывала в Украине, поэтому остается загадкой, где именно она впервые попробовала борщ. Вероятнее всего, это был британский вариант рецепта, который и объясняет его отличие от традиционного украинского.