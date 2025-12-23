Світові лідери під час візиту до України куштували різні страви та від деяких залишались у захваті. Про те, що саме вражало їх, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Гірше, ніж у 2025 не буде, але це не точно: що говорить нумерологія про 2026 рік

Чим зазвичай годують світових лідерів під час візитів в Україну?

Україна будує певний імідж на світовій арені, тому не дивно, що величезну увагу приділяють всім нюансам. Зокрема й тому, що куштують прем'єри та президенти інших країн під час дипломатичних візитів. Адже все, що потрапляє до них на тарілку, ретельно підбирається та контролюється.

Євген Клопотенко, відомий шеф-кухар, розповідав у інтерв'ю "Радіо Свобода", що зазвичай основу меню складають страви традиційної української кухні. Він годує високоповажних гостей вже кілька років поспіль.

Отже, світові лідери дегустували в Україні борщ (із різними варіаціями), качану кашу, верещаки, сирники.

Що їли в Києві Туск, Макрон, Стармер та Мерц?

У травні 2025 року прем'єр-міністри Польщі, Франції, Великої Британії та Німеччини завітали до української столиці. Їх не могли залишити голодними, тому вони теж спробували традиційні страви національної кухні.

Євген Клопотенко розкрив секрети меню. До нього входили:

сирники з лекваром;

пиріжки з яблуками;

пиріжки з вишнями;

качана каша;

львівський сирник;

борщ з печі;

галушки;

палюшки;

голубці;

буковинська начинка.

Якщо ж говорити конкретніше про те, що саме замовляли лідери, то Дональд Туск обрав галушки, Еммануель Макрон – борщ і качану кашу, Стармер – сирники, Мерц – львівський сирник.

Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо це важливий елемент як дипломатії, так і промоції. Якщо після візиту переговори підуть краще – ми ні до чого. Це все смак,

– зауважив шеф-кухар.

Принц Гаррі та символізм українського борщу

Принц Гаррі приїжджав в Україну з неоголошеним візитом, який став справжнім сюрпризом для всіх. Євген Клопотенко пригостив його улюбленою стравою матері принца, принцеси Діани.

Річ у тім, що вона серед усіх страв своєю улюбленою називала саме український борщ. Щоправда, їла вона його з дещо специфічними добавками: молоком і грецьким йогуртом. Готувати його варто було на курячому бульйоні, адже так він виходив найсмачнішим.

Клопотенко приніс на зустріч із принцом Гаррі того самого листа принцеси Діани, де вона вказувала, що її улюблена страва – український борщ, та подарував її сину банку заправки для борщу, щоб він не забував цей смак.

Клопотенко зустрівся із принцом Гаррі: дивіться пост

Що відомо про інші візити до України?

У 2025 році до України також приїздили багато світових лідерів. Зокрема, на святкування Дня незалежності прибував колишній спецпредставник США Кіт Келлог.

Відомо, що він брав участь у молитвеному сніданку та інших заходах цього дня, проте немає конкретних даних про те, що саме там подавали.

Що іноземці загалом думають про українську кухню?

Цього року у мережі також було чимало відео, де іноземці вперше пробували українські страви. Вони охоче ділились враженнями. Наприклад, британець Джейкоб вперше скуштував деруни та був приємно здивований їх смаком.

Британка Еллі також ділилась своїм досвідом приготування борщу. Вона зазначала, що звикла готувати простіші страви, проте їй сподобалось готувати український борщ.

Інший британець, котрий одружений з українкою, також розповів, що є дещо, чого нашим землякам ніколи не можна говорити про борщ. За його словами, головна небезпека цієї страви полягає в тому, що ніхто ніколи не готує його трішки. Українці завжди беруть найбільшу каструлю, яку тільки можна знайти. А якщо такої нема – купують спеціально для борщу.