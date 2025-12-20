Нумерологи створили прогноз на 2026 рік. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео користувачки aniladiary.

Що очікує нас у 2026 році?

Авторка відео припустила, що 2026 рік буде кращим, адже "гірше, ніж у 2025 вже не буде". Вона також окреслила, що наприкінці 2025 можна було помітити певні проблеми та втрати, але настав час прощатись із роком під 9 енергією. 2026 рік пройде під 10 енергією (2026 = 2+0+2+6 = 10).

У класичній нумерології ця енергія несе оновлення та завершення попередніх циклів, тобто початок нових. Особливо це буде стосуватись міжособистісних стосунків. Цього року будуть розкриватись істині бажання та притягувати це.

10 енергія – енергія Колеса Фортуни – це про довіру, легкість, новизну та оновлення. Цей рік принесе зміну статусів. одруження, вагітності та кар'єрні зрушення. Водночас він може мати також і негативний прояв – повторення циклів, тих самих дій з очікування інших результатів.

Як дізнатись персональне передбачення?

Можна дізнатись, що саме очікує у 2026 році саме вас. Для цього потрібно зробити декілька маніпуляцій: потрібно визначити, яка енергія переважатиме у вас цього року.

Про те, як вони будуть взаємодіяти з 10 енергією розповіла користувачка masha_subbotaa.

